Zirkzee: "Futuro? Penso al Verona, non pianifico ma vivo alla giornata. Mi rivedo in Ibrahimovic"

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna accostato anche al Napoli per la prossima stagione come possibile sostituto di Osimhen, ha parlato del suo futuro in un’intervista al Corriere della Sera oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, Zirkzee parla del futuro

Ecco alcuni passaggi: “Il mio sogno è già diventato realtà. Il mio obiettivo? Il Verona. Non pianifico, vivo un giorno alla volta. Mi sento libero e creativo, sempre”.

Sul paragone su Ibrahimovic avanzato da Juric: “È un grande complimento. Non è così usuale vedere un centravanti alto (Zirkzee è 1,93 cm, Ibrahimogic 1,95, ndr) con una buona tecnica. Non voglio apparire presuntuoso, ringrazio Juric: però sì, mi ci rivedo".