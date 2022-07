Zielinski-West Ham, Tomlinson a CN24: "Ecco quanto offrono gli Hammers, pronto ingaggio da 5,5 milioni per il giocatore"

Calciomercato Napoli. Henry Tomlinson, giornalista di NewsQuest, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

"Per quanto riguarda Zielinski al West Ham mi risulta sia comlicato, perchè c'è distanza tra i due club. Il polacco piace agli Hammers, ma non è l'unico obiettivo della proprietà. Prezzo? Il West Ham è arrivato a 20 milioni ma non bastano, c'è ancora da trattare. Per lo stipendio, invece, gli inglesi sarebbero pronti ad offrire 5,5 milioni a stagione per convincere il giocatore.

Il West Ham sta cercando un centrocampista di inserimento, che possa giocare con Rice. Qualora non si raggiungessero gli obiettivi prefissati verrebbe lasciato partire. Agli Hammers piace anche Fabian, ma viene considerato più complicato arrivare allo spagnolo rispetto al Zielinski. Fabian, inoltre, punta a club prestigiosi che partecipano alla Champions League".