Zielinski: "Parliamo di scudetto nello spogliatoio, sappiamo di poter vincere"

Intervista de Il Mattino a Piotr Zielinski della SSC Napoli. Tanti i temi affrontati con il centrocampista polacco.

L'Inter è la grande favorita per lo scudetto? Voi ci credete?

«Ha un'ottima squadra. Anche in quelli che giocano di meno. Ma noi siamo forti, e cercheremo di far bene fino alla fine sperando di fare qualcosa di bello e di importante».

La parola scudetto è tabù nello spogliatoio?

«Noi pensiamo partita dopo partita, normale che sia così, ma ovvio che si parla di scudetto. Non c'è nulla di male, noi vogliamo vincere perché sappiamo di avere giocatori che possono lottare per farlo fino alla fine».

La Juventus può rientrare?

«Vedendo lo stato di forma di adesso, penso che anche loro possano pensare a qualcosa in più rispetto solo a lottare per un posto in Champions».