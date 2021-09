Zielinski: "Miglioro la mia condizione, non sono ancora al top. Spalletti è un grande, ci sta dando una mano. Scudetto? E' il sogno di tutti"

Napoli calcio - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sto bene, sto migliorando la condizione. A Leicester ho preso una botta alla caviglia e per questo non sono ancora al top. Sono contento di aver dato il mio contributo anche stasera. Conosco bene sia la posizione di interno che di centrocampista, quindi spero di interpretarla come si deve. Assist sul primo gol? Il mister ci ha chiesto di attaccare lo spazio. Anguissa mi ha dato una bella palla ed Osimhen è stato bravo ad attaccare il primo palo. Sono contento, proviamo tante volte giocate così. Ho visto tanti filmati del passato del Napoli, sono da cinque anni qui e i tanti amici mi hanno raccontato i festeggiamenti. Ci penso spesso, è un sogno mio e di tutti i napoletani. Dobbiamo continuare così, i conti si fanno poi alla fine. Da cinque anni che sono qui siamo sempre stati forti. Sono arrivati giocatori importanti, è tornato Ounas che ci dà una grande mano quando gioco. Anguissa è entrato bene e ci ha fatto capire che forza ha. Spalletti è un grande, ci aiuta sempre. Ci ha dato sicurezza ed esperienza, noi cerchiamo di imporre il gioco che lui ci chiede. Speriamo di continuare così".