Zielinski: "Il giorno della presentazione all'Inter? Un momento importante della mia carriera: è motivo d'orgoglio e felicità"

Piotr Zielinski ha rilasciato un'intervista al Matchday Programme in vista della sfida contro la Fiorentina di questa sera

Il tuo arrivo all'Inter.

"Il giorno della presentazione è stato un momento importante della mia carriera. L'Inter è un grandissimo club e, per un ragazzo che arriva da una piccola città come me, è motivo di grande orgoglio e felicità. Una grandissima motivazione per dare il mio contributo per vincere con questa maglia".

La Nazionale.

"Per me è un orgoglio e un privilegio giocare per la Polonia. Quest'estate negli Europei sono stato anche capitano, ha significato tantissimo".

La famiglia.

"Per me è tutto, mia moglie e mio figlio sono sempre con me e mi danno tanta forza. Anche i miei genitori e i miei fratelli sono fondamentali".