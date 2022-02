Zielinski: "Cazzimma? Ho già dimostrato cosa so fare. Bologna-Napoli in treno? Ho un po' paura dell'aereo..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, rilasciando alcune dichiarazioni.

"Cosa è cambiato da Napoli-Venezia? Siamo una grande squadra con giocatori forti, ci danno sempre una mano e questa è la verità: dobbiamo puntare al massimo possibile per toglierci soddisfazioni, siamo in grado di farlo.

Bologna-Napoli in treno? Facemmo tutti una bella partita, era importante vincere. Io speravo di aiutare la squadra nel migliore dei modi, mi avevano detto che viaggio avrei dovuto fare per arrivare a Bologna. Preferisco sempre il treno all’aereo, ho un po’ paura (ride, ndr). Dopo qualche giorno di stop ci voleva una bella vittoria.

Ho tirato fuori la cazzimma? Più di questo non si può, ho già dimostrato cosa so fare e devo andare avanti per la mia strada”