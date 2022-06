Zerbin titolare in Italia-Ungheria, Mancini: "Non ce ne sono tanti come lui, può avere un ottimo futuro"

Napoli - Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'Ungheria valida per la Nations League dell'Italia: "Cambieremo un po' per il fatto che siamo a fine stagione e abbiamo giocato due giorni fa e ci vogliono giocatori freschi. Non li cambieremo tutti. Dobbiamo vedere anche chi potrà darci una mano nei prossimi mesi".

Dovrete cambiare anche qualcosa nel gioco?

"Dobbiamo adattarci ai giocatori e alle qualità che hanno. Non abbiamo in campo Jorginho che ci permetteva di costruire il gioco più avanti, siamo in una situazione diversa e dobbiamo sviluppare il gioco con le qualità dei giocatori che abbiamo in questo momento".

Sarebbe strano vedere Gatti e Zerbin titolari in azzurro direttamente dalla B oppure no?

"Giocano a calcio, anche se giocano in Serie B, non giocano a un altro sport. Gatti diventerà un difensore importante perché ha fisicità e piede. E anche Zerbin, è veloce e nel suo ruolo come lui non ce ne sono tanti. Può avere un ottimo futuro".