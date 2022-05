Zerbin, l’agente: "Napoli? Aspettiamo uno spiraglio, altrimenti troveremo altro! Su Spalletti ed Osimhen..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Furio Valcareggi, agente dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’annata di Spalletti a Napoli? Io lo ritengo tra i migliori tecnici italiani, è un fuoriclasse che lavora nella città perfetta per lui. Lui ama Napoli come ha amato Roma, ha fatto ciò che poteva: ha sbagliato la partita ad Empoli, ma non bisogna perdere Spalletti che è uno che fa da anni la Champions League.

Perderà Insigne che è fondamentale, ma è uno che fa giocare eccellente tutti i calciatori della rosa: non è uno che molla.

Osimhen? Se vale 100 milioni quest’anno, allora il prossimo anno varrà di più. De Laurentiis non lo venderà.

Il futuro di Zerbin? Aspettiamo, forti di ciò che abbiamo fatto in tre anni di C e un anno di B: vogliamo essere promossi in Serie A. Se il Napoli ci dà spiragli che sogniamo, saremo felici, altrimenti troveremo qualcosa di buono. Per Alessio le cose o vanno bene o vanno benissimo, i dati di quest’anno a Frosinone lo confermano”