Zerbin, l'agente: "Obbligo di riscatto in un caso. Il ritorno di Alessio a Napoli? Non sarebbe male"

Ultimissime Calcio Napoli Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, apre uno spiraglio sul futuro dell’esterno azzurro e racconta il momento del suo assistito, tra presente alla Cremonese e un possibile ritorno al Napoli. Dichiarazioni in esclusiva che intrecciano mercato, sentimenti e scenari di classifica.

Zerbin tra Cremonese e Napoli

Intervenuto ai microfoni di Napoli Network, Valcareggi ha aggiornato sulle condizioni di Zerbin, atteso dalla sfida contro il Napoli: «Sta così e così. È rientrato, sta bene. Avrà voglia di farsi vedere, ha il Napoli nel cuore. È arrivato in Campania che era bambino, ormai è un “vecchio” del Napoli (ride)».

Il discorso si allarga poi alle prospettive future: «Se la Cremonese dovesse salvarsi scatterebbe l’obbligo di riscatto, in virtù dei patti tra le due società. Saremmo contenti, che la Cremonese si salvi è una cosa che ci interessa molto. Se dovesse andare male si ritornerebbe a Napoli, alla fine male non è». Una frase che lascia intendere come un rientro in azzurro non sia affatto un’ipotesi da scartare.