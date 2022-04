Frosinone, Zerbin: "Arrivare in Serie A sarebbe un sogno, possiamo giocarcela con tutti"

Aessio Zerbin, attaccante del Napoli in prestito al Frosinone, ha parlato ai microfoni del club ciociaro dopo la vittoria per 4-1 contro il Monza in cui è andato anche in gol:

"Raggiungere la Serie A attraverso i playoff sarebbe un sogno. Non ci pensiamo ancora e pensiamo alle due partite che rimangono e poi vedremo di realizzarlo. Oggi abbiamo fatto una grande partita dopo la sconfitta dell'andata. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere con chiunque. La partita dell'andata ci ha fatto cambiare marcia e tutti siamo migliorati sotto tutti gli aspetti. Siamo molto competitivi con tutti e non so se è una casualità che facciamo grandi prestazioni contro le grandi squadre, ma spero che questo ci porti ai playoff dove possiamo giocarcela con chiunque".