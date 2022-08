Zerbin: "Di Napoli mi innamorai a casa di Giaccherini, sono pronto a giocare in ogni posizione"

Al termine di Napoli-Girona è intervenuto Alessio Zerbin ai microfoni della diretta Facebook della SSC Napoli. Queste le sue parole:

"Sono un poco stanco, ma oggi abbiamo fatto una buona partita anche nella ripresa dando una mano agli altri compagni in fase difensiva. Sono un esterno alto, ma mi adatto anche da basso. Decide il mister e non ci sono alternative, io sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e dell'allenatore. Sono cresciuto tanto rispetto lo scorso anno e ancora devo farci l'abitudine a interviste ecc. Il mio ricordo più bello di Napoli è a Posillipo, ero a casa di Giaccherini e mi inanmorai della vista. Avevamo lo stesso procuratore e non ero mai stato a Napoli".