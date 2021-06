Serie A - Walter Zenga all’attacco a Libero in un’intervista: “Come sto? Beh, decisamente male. Come posso stare se devo che il Verona prende Di Francesco, che Giampaolo è sulla bocca di tutti e che La Gazzetta nomina Stankovic come miglior italiano all’estero o cita Bergodi e Mangia, grandi ex allenatori del Craiova in Romania. E io?”, chiosa.