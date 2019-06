Zeman: "Se Moggi mi avesse chiamato non avrei accettato. Ancelotti? Mi sarei aspettato di più"

Zdenek Zeman, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “Sarri alla Juventus? Ce lo vedrei su quella panchina. È una squadra importante e lui è un bravo allenatore. Al Chelsea ha giocato diversamente rispetto al Napoli.

Il calcio è cambiato, come cambia tutto d’altronde. È un gioco in cui però i progressi sono pochi, tutto si basa sulla qualità dei giocatori. È il resto, il contorno che cambia.

Ancelotti? Tutti si aspettavano qualcosa di più. Ma è la prima stagione, ha dato possibilità a tutti di farsi vedere e poi ora sceglierà l’undici base, ora il Napoli può solo migliorare.

Se mi avesse chiamato Moggi? Se sapevo delle situazioni che c’erano no. Ai tempi di Boniperti ero molto vicino alla Juventus.

Su Insigne: non mi piace esterno come lo sta utilizzando Ancelotti. È uno che deve giocare uno contro uno. Giocando più dietro è più difficile. Ma dipende da Ancelotti cosa gli chiede. Insigne ha grosse qualità, non è finito. Se torna nel suo ruolo può dare molte più soddisfazioni”