Serie A - Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Penso che oggi non ci siano le condizioni per giocare al calcio, resto molto pessimista. Questo virus ha fatto tanti danni e ne farà ancora, la salute è la cosa più importante e poi ai soldi. Per me lo scudetto non andrebbe assegnato. Insigne? Non so se cambiando Raiola possa firmare a vita con il Napoli, molto dipende dagli agenti. A Lorenzo piacerebbe restare lì, dipende dalle condizioni che gli propongono"