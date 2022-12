Zeman: "Oggi mi piacerebbe allenare questo Napoli! In azzurro non sono riuscito a fare quello che avrei voluto"

Notizie Napoli calcio. Zdenek Zeman, ex tecnico del Napoli tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Zeman sul Napoli

“Marocco al Mondiale? Si aspettava da tempo che una squadra africana potesse inserirsi nell’elite del calcio internazionale. La fase eliminatoria di Qatar 2022 non mi è piaciuta molto, ora invece le ultime gare sono molto equilibrate e di certo si è giocato di più a calcio.

Il Napoli ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre nella prima fase, il campionato vero inizierà però adesso a gennaio dopo la sosta. Un vantaggio del genere il Napoli non lo ha mai avuto, gli azzurri dovranno evitare cali di concentrazione e proseguire su questa strada.

Scandalo Juventus? Sono brutte cose, ma si sapeva anche prima che qualcosa non andava per il verso giusto. Non è solo la Juventus, è ora che si sveglino anche le altre Procure oltre quella di Torino".

Sulla sua esperienza a Napoli: "Arrivai con entusiasmo, in una piazza che vive di calcio. Purtroppo non sono riuscito a fare quello che io volevo e che i tifosi si aspettavano".

Chi allenerei in questa Serie A? Sceglierei il Napoli senza dubbio. Gioca bene ed ottengono risultati".