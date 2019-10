Zazzaroni: "Questa è la peggiore partenza degli ultimi anni. Insigne? Poco determinato e su Allan..."

Ultime calcio Napoli – Ivan Zazzaroni è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Il Bello del Calcio, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Girando per Napoli ci si divide su questo Ancelotti a doppia velocità. Questa è la peggiore partenza degli ultimi anni. Dopo 16 anni di Champions non c'è alibi di troppe gare. Ci sono rose di 25 giocatori e non ci si può permettere determinate cose. La Lazio che ha cambiati 5 ieri contro la Fiorentina e ha vinto. Il campo ci regala un'altra realtà. Insigne non mi è piaciuto, poco determinato e con passaggio corto. Non mi è piaciuto Allan che quando era il momento di spingere, portava palla indietro. Mertens era out completamente”.