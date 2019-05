Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non credo che Sarri avrà problemi a liberarsi dal Chelsea, fino a ieri lo volevano mandare via. Io credo che la Juve si sia approcciata solo a Sarri fino ad ora e se non dovessero prendere lui inizierebbero daccapo la ricerca del tecnico".