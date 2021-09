Zazzaroni: "Litigio Allegri-Spalletti? Allo scontro fisico l'allenatore della Juve avrebbe avuto la peggio! Scudetto? Mi ha impressionato il Milan"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:

“Il litigio tra Allegri e Spalletti? Non penso si sia arrivati vicini allo scontro fisico, ma sicuramente Allegri avrebbe avuto la peggio, considerando che Spalletti è un patito della forma fisica ed è una roccia. Bilanci dopo le prime tre giornate? È ancora troppo presto per farne, ma il Milan è la squadra che mi ha maggiormente impressionato in questo avvio di campionato. Ho sempre apprezzato Pioli, nell’ultimo anno e mezzo ha fatto un enorme salto di qualità dal punto di vista della personalità. Le assenze della Juventus sminuiscono la vittoria del Napoli? Sì, basti pensare che i bianconeri sono scesi in campo con due terzini, De Sciglio e Pellegrini, che non godevano di alcuna considerazione prima di questa gara. Gli errori di Szcz?sny? È un buon portiere, ma ha perso sicurezza. La prestazione di Anguissa? È stato tra i migliori in campo, abbina qualità e quantità e credo sia stato un ottimo acquisto da parte del Napoli. Un giudizio sull’Atalanta? Non penso sia finita la sua favola, bisogna tenere conto che la Fiorentina è migliorata moltissimo rispetto alla scorsa stagione”.