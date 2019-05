Zazzaroni: "Lite Ancelotti-ADL? Ho parlato col mister, tutto falso! De Paul e Lozano non arriveranno"

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“La sconfitta con il Liverpool ha fatto finire la stagione del Napoli. Nella seconda parte è mancato Albiol, a questo è dovuto il calo. Insigne non ha avuto l'esperienza per condurre in porto la sua nave. Un leader non ha bisogno del proprio allenatore per fare meglio. Lui è un leader nelle giocate, ma non nel gruppo. Il Napoli è la squadra che ha calciato di più verso la porta, ma la media gol rispetto ai tiri è molto bassa. Fatti i dovuti rapporti, Insigne è per il Napoli ciò che fu Del Piero per la Juve o Totti per la Roma: da loro ti aspetti sempre qualcosa in più, sempre la giocata. Hamsik? Voleva andare in Cina, voleva guadagnare di più, molto di più. Lozano? Difficile che possa arrivare, è lo stesso ruolo di Insigne che resterà. Raiola non porta Lozano per mettere in difficoltà Lorenzo. De Paul? Non è un obiettivo del Napoli in questo momento, così come Quagliarella. Hernandez potrebbe arrivare. Allan e Insigne restano. Lite Ancelotti-De Laurentiis? Falso. Venerdì Ancelotti era a Napoli e De Laurentiis era a Capri. Ho parlato col tecnico che mi ha smentito tutto: non è il tipo di arrivare al contatto fisico, così come oggi è il presidente”.