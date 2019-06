Zazzaroni: "Insigne? Per 80m mln il Napoli potrebbe venderlo. Lukaku? Destinato ad un'altra squadra di A"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista

“Finalmente grande Insigne in Nazionale, un gol bellissimo, il secondo consecutivo. Le scelte di Mancini hanno evidenziato l'adattabilità al ruolo di esterno sinistro, come nel Napoli di Sarri e con Zeman in passato. Insigne sarà un giocatore centrale anche nel Napoli, è un punto fermo, il capitano e nessuno spende i soldi che chiede De Laurentiis tra l'altro.

Per costruire una grande squadra, servono tanti calciatori forti poi è un problema di Ancelotti metterli in campo. 70-80 milioni? Il Napoli potrebbe venderlo. L'unico calciatore necessario e senza alternativa al Napoli è Koulibaly.

Lukaku per Milik? Il belga è destinato all'Inter, ma una punta fisica serve. Lozano? Ci sono dei freni, Raiola non ha una grande voglia di darlo al Napoli dove gioca Insigne. Parliamo di un calciatore capace di strafare calcio, deve solo imparare a gestire la pressione. Il centrocampo dell'Italia predilige il palleggio, con Barella, Verratti e Jorginho: questo aiuta Insigne ad arrivare più lucido in zona gol. James Rodriguez? Ti garantisce tasso tecnico ed esperienza, oltre che caratura internazionale: il colombiano te le dà, è una da Real. Anche se uno come Fabian lo sta diventando, così come Zielinski, ma il Napoli deve alzare il livello”.