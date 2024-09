Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pressing: “Il Napoli non è da scudetto, non può esserlo ora. Ha cambiato molto la rosa, ma ciò che noto è che questi calciatori si sono ritrovati. Ho visto una riaggressione che non vedevo da molto tempo, Lobotka e Anguissa sono tornati quello dello scudetto. Raspadori è un bravo calciatore ma in questa squadra serve uno che fa paura. Buongiorno è entrato bene, gli azzurri sono una squadra costruita bene”.