Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Deejay ha dato i suoi pronostici su questa giornata di campionato. Ecco cosa ha dichiarato sul match di domani tra Napoli e Frosinone che si giocherà alle ore 12.30:

"Torino-Juventus X2 per me Allegri non perde, Bologna-Monza spero 1, Napoli-Frosinone 1 per forza".