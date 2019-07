Zazzaroni: "E' Rodrigo l'obiettivo principale di Ancelotti. Giuntoli è andato in Spagna per parlare col Valencia e non col Real per James"

Ultime notizie mercato Napoli - A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport:

"Giuntoli è andato a Valencia per parlare di Rodrigo, non è andato a Madrid per parlare di James. Per quest'ultimo i tempi sono lunghi, mentre Rodrigo è la priorità e nella testa di Ancelotti c'è Rodrigo e poi Lozano. Non esiste una seconda punta, per Ancelotti entrambi possono essere utilizzati da punte centrali, il tecnico predilige gli attaccanti che fanno gol.

Icardi è superiore a Belotti come giocatore e mi piace che sia un egoista e che pensa solo al gol perchè l'attaccante questo deve fare.

Koulibaly al Real Madrid non è mai stato preso in considerazione, se piace al club non mi meraviglio, ma non è un obiettivo.

Il colpo di mercato più importante è De Ligt, mi auguro che il Napoli faccia uno sforzo per rafforzare la squadra in termini di qualità, mi auguro che la Roma cresca e che l'Inter diventi competitiva perchè in questo momento con la campagna acquisti della Juve, la squadra bianconera è quella che si è rafforzata".