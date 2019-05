Zazzaroni: "Domani incontro ADL-Giuntoli-Ancelotti: nel mirino quattro calciatori! De Rossi non è nei piani del Napoli"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista

“Il mercato è complicato. Guardiola a Torino? Solo per un evento benefico e ieri era alla festa del City per il Triplete. Sarri? Non ne farei una questione sociale, solo sportiva. Se riuscirà a liberarsi dal Chelsea, la Juve sta pensando a lui più di altri. Pochettino e Gaurdiola bloccati, Zidane a Madrid, Inzaghi non rientrano nei loro orientamenti. Sarri sarebbe un cambiamento e un tentativo di badare anche all'estetica. Napoli? Ancelotti e Giuntoli parlano sempre, domani ci sarà quest'incontro con De Laurentiis. Vogliono due esterni difensivi, un centrocampista e una punta che può essere anche Lozano o Ilicic. La conferma di Ancelotti? Può essere un vantaggio, c'è un anno di lavoro alle spalle per arrivare a una sintesi tra calciatori confermati e nuovi. Contro l'Inter il Napoli ha impressionato, questo Napoli con tre ritocchi diventa iper competitivo.

Cessione del Napoli? De Laurentiis ha fatto cose egregie, vuole comandare e vedo difficile l'ingresso di nuovi club. Vanno incrementati i ricavi, le strutture, poi dell'ingresso in borsa per ora non ne so nulla. Ilicic? Negli ultimi sei mesi è diventato il miglior giocatore del campionato, gli riesce tutto, gol e assist e al Napoli manca un calciatore così. De Rossi e Quagliarella? Per personalità De Rossi sarebbe utile, ma potrebbe andare all'estero e non è nei piani del Napoli. Quagliarella avvicinerebbe la gente allo stadio e garantirebbe gol, parliamo del capocannoniere della Serie A”.