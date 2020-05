Zazzaroni: "Ai tifosi organizzati dico che non si potrà entrare allo stadio per mesi! A lungo gli interlocutori di Spadafora erano quelli che non volevano giocare"

News Serie A - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24 durante Tutti Convocati:

“Nessuno tre settimane fa chiedeva al ministro Spadafora una data, solo di accompagnare la Lega Serie A. Adesso è stato solo scavalcato dagli eventi, da un'opposizione forte e dalla Germania. Sono tutti d'accordo quando c'è da parlare alle tv che devono pagare, il giorno dopo l'unità non c'è più. A lungo gli interlocutori di Spadafora erano quelli che non volevano giocare. Oggi con le porte chiuse puoi giocare dove ti pare e nel frattempo cominciare lavori per impianti nuovi, ma non sarà. Hanno fatto una call con gli impianti nell'ordine del giorno e lo stesso Spadafora ha detto passiamo ad altro. Adesso ci sarà il protocollo gara, sarà contestato anche quello. Ieri ho festeggiato relativamente, anche se è stato un passo importante, finchè non vedo il fischio d'inizio di una partita di Serie A non ci credo. C'erano, ci sono, ci saranno colpi di coda. Ai tifosi organizzati dico che non si potrà entrare allo stadio per mesi e, se si ferma la ruota, nello stadio non ci ritroveremo nemmeno le squadre di calcio”