Zapelloni: "Gattuso in discussione, ma avete visto cosa fanno i calciatori del Napoli per lui? E' un segnale, ho una critica per ADL"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Umberto Zapelloni, giornalista:

"Difficile trovare un solo colpevole nella situazione del Napoli. L'assenza di Osimhen è stata pesantissima, così come quella di Mertens. Gattuso ha avuto un appannamento ma ha la squadra in mano, basta vedere come lo abbracciano quando fanno risultato. Il Napoli crea tanto ma poi alla fine perde la partita. La squadra è ancora lì in zona Champions League. Certo 7 sconfitte sono veramente tante, anche perché molte di quelle sono arrivate alla fine di partite che il Napoli aveva dominato o comunque aveva in mano. Anche De Laurentiis ha qualche colpa: se in un momento di crisi vai a cercare un'alternativa e delle minestre riscaldate, tu vai a minare un po' le certezze di Gattuso. Mi pare di capire che si tratti di un concorso di colpe. Legittimo che un presidente vada a cercare alternative ma poi se lo fai a raccontare in giro vai a minare le certezze dell'allenatore. Lo puoi cercare un altro tecnico senza farlo sapere in giro. Io credo che il Napoli abbia ancora a portata di mano il suo obiettivo stagionale del quarto posto. Ora stanno rientrando anche i giocatori che stanno mancando di più. A inizio stagione il Napoli sembrava straripante, forse ci si è illusi. Io credo che sia giusto andare avanti con Gattuso, sempre che nelle prossime giornate ci sia un segnale di reazione. Lui ha la Coppa Italia stasera che non è assolutamente semplice. Ancelotti? Non ha dato quel valore aggiunto che ci si poteva aspettare. Gattuso, infortuni e problema personale a parte, ha lavorato bene. Sarebbe ingeneroso nei confronti suoi e del progetto andare avanti con un traghettatore. L'unica critica che non si può fare a De Laurentiis è quella di non aver speso troppo. Io resto convinto che se il Napoli fosse andato a giocare a Torino quando doveva avrebbe potuto svoltare la stagione".