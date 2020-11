Zaniolo, la mamma: "Da piccolo guardava i video di Maradona, è scosso! Vuole tornare in campo il prima possibile"

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io ho appreso la notizia in tv, mi ha colpito. Quando io ero ragazzina Diego era già un campione. Lascia senza parole quando viene meno un mito del genere. Anche Zaniolo è rimasto scosso, da piccolo gli facevamo vedere i video di Maradona, Nicolò rimaneva a bocca aperta. Ora sta molto meglio, si allena tutti i giorni e piano piano recupererà. Nella sua testa c’è il calcio, vorrebbe che già fossero passati tutti i tempi giusti per tornare in campo. Vediamo come risponderà il suo fisico".