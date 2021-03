Zampini: "Gattuso? Non capisco le critiche che gli muovono quando è in lotta per tutti gli obiettivi. Juve e Napoli non sono le squadre di qualche anno fa"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Zampini, giornalista:

“Ricordiamo che la Juventus sia l’unica squadra che ha deciso di non costituirsi nei tre gradi giudizio. È scesa in campo e basta. Alcuni sono anche luoghi comuni e nessuno ha detto una parola. Poi se i giornali diventa “la Juve è il male” va bene, è andata così. Ronaldo acquisto sbagliato? No è stato un sogno fantastico. Abbiamo vinto due scudetti fantastici.

Li avremmo vinti lo stesso? Non credo. Io credo che la Juventus per vincere 5-6-7 anni sia incredibile. Riconfermarsi è difficile. Farlo nove volte è un’impresa fuori dal normale. Secondo me c’era un ciclo da rifare. Noi stiamo perdendo: Buffon, Chiellini, Bonucci. Abbiamo perso Barzagli, Pirlo, Marchisio etc. Le altre non sono ferme. Ronaldo ha fatto trentuno gol l’anno scorso ed è grazie a lui se siamo stati in vetta.

Gattuso e Pirlo? Su di loro sono abbastanza serio. Pirlo è alla prima esperienza. Per Gattuso non segue le vicende, ma non credo stia facendo male. Non capisco le critiche che gli muovono quando è in lotta per tutti gli obiettivi. Juve e Napoli non sono le squadre di qualche anno fa. Li riconfermerei? Certo!”