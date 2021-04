Zamparini: "Superlega? Un branco di stupidi, sono dei cretini! ADL mi offrì 30 milioni e Jorginho per Dybala, sbagliai a rifiutare"

Napoli calcio - Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"I grandi club hanno sempre cercato di conquistare dei pass per le competizioni che contano per il loro prestigio, cercando di anteporre l'aspetto economico a quello sportivo. La stupidità di questi club che vogliono prender parte a questa Superlega sta nel pensare che possano arricchirsi mettendo da parte il valore dello sport. Sono un branco di cretini, degli stupidi che non capiscono cosa stanno facendo. Dybala non sarebbe Maradona a Napoli ma quasi... De Laurentiis mi chiese Dybala offrendomi 30 milioni e Jorginho. Sono stato cretino io a rifiutare quella proposta".