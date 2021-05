Zamparini: "Spalletti tra i migliori ma non si vince da solo! Totti? Doveva lasciarlo fare quello che voleva, come dovrà fare con Insigne..."

Napoli Calcio - Maurizio Zamparini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono felice per Venezia, è una gioia vederla in serie A. Non conosco il presidente ma andrò a vedere qualche gara in serie A. Spalletti? Lo considero uno dei migliori che ho avuto: spero che con l'età e l'esperienza, abbia maturato la convinzione che si vince da squadra non da solo. Nello spogliatoio? Quando dico che è maturato mi riferisco a questo. Totti doveva lasciarlo andare dove voleva, così come dovrà fare con Insigne per fargli fare la differenza. Dybala? L'entusiasmo di Napoli gli avrebbe fatto benissimo: per un calciatore di qualità è un paradiso. Mancata Champions? L'ultima partita di campionato è sempre dura, è la bellezza del calcio. Il Verona ha fatto il proprio dovere, forse la sorte gli è andata contro".