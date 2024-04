Zaccone: "Il Comune di Napoli se n'è lavato le mani sui posti per i disabili al Maradona"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio Zaccone, blogger: "Uno stadio nuovo per forza deve essere costruito attenendosi alle nuove normative. Per fare il nuovo stadio al Maradona, invece, significherebbe apportare cambiamenti strutturali importanti. Novità sui diversamente abili? Il Comune ha fatto un atto formale di invito al Calcio Napoli scaricando la responsabilità di risolvere il problema. Dovrebbero sedersi a tavola e parlarne entrambi, il Comune dimentica di aver costruito dei posti sbagliati. Fischi dal pubblico? Sono arrivati a fine partita, ma i tifosi sono stati 95’ a cantare e incitare la squadra. La squadra è stata più che sostenuta fino all’ultimo minuto. Ieri abbiamo avuto l’ennesima conferma che il Napoli in campo non lotta per niente. Il Napoli non lotta, questo è l’elemento. Prossimo allenatore del Napoli? Ciò di cui sono certo, è che questo Napoli va ricostruito il prima possibile. Conte e Pioli mi convincono. Gasperini ho timore abbia un po’ dato. In questa classifica, metterei Vincenzo Italiano come ultima scelta".