Zaccheroni: "Tanti infortuni nel Napoli? Vuol dire che l'ambiente non è sereno, criticare l'allenatore è un luogo comune"

Ultimissime calcio Napoli – Alberto Zaccheroni, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lamentarsi del proprio allenatore quando le cose non vanno per il meglio è una sorta di luogo comune. Il Napoli era partito giocando molto bene, sono aumentate le aspettative e poi dopo è successo un po' di tutto, con la squadra decimata dagli infortuni. Quando ci sono tanti infortuni vuol dire che l'ambiente non è sereno. All'inizio gli azzurri giocavano bene, poi ha avuto delle difficoltà a concretizzare e questo ti porta ulteriore tensione. Insigne è il capocanniere quest'anno e non lo è mai stato".