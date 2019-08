Zaccheroni: "Koulibaly il migliore al mondo, con Manolas coppia formidabile"

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco un pestratto delle sue dichiarazioni:

Troppo presto per dire se questa Inter potrà dare fastidio alla Juventus per lo scudetto?

"Sì, il calcio estivo è aria fritta. Ma di sicuro l’Inter si sta attrezzando per farlo. Ha allargato i cordoni della borsa. Vuole dare fastidio alla Juventus. Anche il Napoli vuole farlo. Con l’innesto di Manolas ha costruito una coppia di centrali formidabili. Per me Koulibaly in questo momento è il miglior centrale al mondo".