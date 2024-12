Zaccaria: "Prestazione straordinaria di McTominay. Il Napoli è una squadra solida e organizzata"

Mario Zaccaria, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Torino-Napoli? Le occasioni sono state tante per il Napoli, mentre il Torino ha avuto l’occasione con Coco un pò rocambolesca. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra solida e organizzata, in attacco le cose miglioreranno e non sempre troveremo un Milinkovic Savic in versione superman. Le prospettive sono favorevoli e con un McTominay in quelle condizioni le cose cambiano. La sua prestazione è stata straordinaria ed è una garanzia, questa squadra può arrivare fino in fondo e giocarsela con Atalanta e Inter, che sono le più agguerrite e hanno una rosa importante. Roma? Non vorrei essere nei panni di Ranieri. Il lavoro da fare è tanto e difficile, poi ci sarà il mercato che potrebbe cambiare la situazione. Lazio? Penso che la partita più importante sia quella di giovedì, questa famosa Coppa Italia che tutti snobbiamo, tutti la vogliono vincere quando si arriva alle strette. Il Napoli non ha le coppe europee, mentre la Lazio si, quindi il Napoli può vedere questa partita in modo più appetibile. Al Napoli non mancherà la voglia e la grinta per prendersi questa vittoria”.