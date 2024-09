Zaccaria: "Osimhen al Galatasaray non me lo sarei immaginato, Conte è costretto a giocare con Mazzocchi esterno"

Mario Zaccaria, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato da comunicato stampa:

“Osimhen al Galatasaray? Non me lo sarei immaginato, ma gli auguro le migliori fortune e una prosecuzione di carriera o in Premier o in Ligue 1. Conte aveva escluso tutte le possibilità di reintegro. E’ stata una bella storia col Napoli e gli auguro le migliori fortune, perché ha ancora molto da dire nel calcio internazionale.

Conte si è lamentato della troppa durata del mercato, perché far concludere il mercato a campionato iniziato, è una situazione paradossale. McTominay e Gilmour li vedremo all’opera chissà quando, visto che sono tornati in Scozia per la nazionale. Conte non si riferiva solo al Napoli, ma a una situazione assurda che riguarda tutte le squadre.

Il Napoli è una società particolare con la chiusura dei contratti, ma quest’anno è un po' giustificato, vista la situazione Osimhen. Conte è costretto a giocare con Mazzocchi esterno ma, se il Napoli avesse avuto la possibilità, poteva avere un calciatore di grande livello in quel ruolo. Tutti abbiamo la curiosità di vedere McTominay e Gilmour, ma dobbiamo aspettare anche il tempo dell’inserimento. Le difficoltà sono tante e dobbiamo avere pazienza.

Io mi fido di Conte, perché è un tecnico di altissimo livello e l’ha dimostrato. Nel suo modo di vedere il calcio, ha immaginato che Folorunsho, per esempio, non sia adatto al suo gioco. Se ha preso McTominay e Gilmour, significa che possono essere perfettamente inseriti nel suo gioco. Chi li ha visti giocare, parlano di calciatori di grande spessore.

Lukaku? Le prospettive sono buone, ma serve tempo, visto che non c’è stato, perché nei ritiri non aveva tutti a disposizione Conte. Avremmo visto un Napoli diverso sia col Verona che col Parma, se l'allenatore avesse avuto la possibilità di avere tutta la rosa a disposizione nei ritiri. Lukaku ha dimostrato in Italia, sia con l’Inter che con la Roma, belle cose, ma devo dire che il Lukaku arrivato al Napoli, anche se in ritardo, si è mantenuto in una forma splendida. In queste condizioni, ne vedremo delle belle".