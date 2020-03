Zaccaria: “Il sistema calcio andrà incontro ad una fase di ristrutturazione totale, ma fare previsioni è impossibile”

Notizie calcio Napoli - ZACCARIA, giornalista e presidente USSI Campania, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”. Ecco quanto dichiarato:

“La preoccupazione di De Luca, che non ha fatto altro, secondo me, di anticipare quelle che forse saranno le decisioni del Governo nazionale, credo sia il periodo pasquale che avrebbe potuto far frullare qualche idea malsana a qualcuno, di interrompere questa quarantena tanto forzata quanto necessaria. Dobbiamo concentrarci solo sugli effetti e i benefici che possiamo avere rispettando le regole imposte, è l’unico modo per vedere la luce in fondo al tunnel. Federcalcio, Lega ma anche l’UEFA, fanno bene a studiare soluzioni per la stagione in corso, ma sembra un esercizio più fine a se stesso, anche se è meglio non farsi trovare impreparati. Cito ad esempio Wuhan, da dove è partito tutto e dove non si registrano contagi oramai da diversi giorni, ebbene, solo ora stanno cominciando a riprendere, molto lentamente e con molta cautela, alcune attività, quindi mi sembra davvero improbabile o quantomeno, inimmaginabile, pensare ad una ripresa dell’attività sportiva in genere e non solo del calcio. Sappiamo quanti interessi ruotano intorno al calcio, che però non sono inferiori a quelli sulle Olimpiadi e se sono saltati i giochi di Tokyo, davvero faccio fatica a pensare alla necessità di tornare in campo, mentre nel mondo continuano a morire migliaia di persone. Il sistema calcio, quando tutto sarà finito, andrà incontro ad una fase di ristrutturazione totale, realisticamente è così perché il mondo sarà alle prese con una situazione davvero molto simile ai periodi post bellici, quindi fare previsioni su cosa succederà è davvero difficile. L’unica ipotesi che si può fare, in casa Napoli, è che se la stagione calcistica andrà avanti per tutta l’estate, Callejon ha già fatto sapere che sarebbe assolutamente disponibile a prorogare la sua permanenza anche a contratto scaduto per chiudere la stagione in azzurro”.