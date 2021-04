Zaccagni, l'agente: "Trattativa imbastita a gennaio col Napoli, ma se ne riparlerà a fine stagione. Dipende dal Verona..."

Ultime calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Fausto Pari, ex Sampdoria ed ex Napoli e attuale agente di Mattia Zaccagni (tra gli altri):

"Nuova maglia del Napoli contro l’Inter? E’ una trovata di marketing. A me piacciono più le cose tradizionali. Corsa Champions? Quella che mi sembra più in difficoltà è il Milan. Il Napoli ha fatto un filotto importante, la sconfitta di Torino ci può stare. Bisogna crederci e vincere a cominciare da domenica. Da giocatore a Napoli ho giocato con molta frequenza. Boskov? Era un personaggio istrionico, arrivò a Napoli in una situazione complicata. Aveva la capacità di far sentire tutti importanti. Samp-Napoli? Credo che la Sampdoria abbia raggiunto l’obiettivo della salvezza e non ha più nulla da dire al campionato. Il Napoli non dovrà prendere la gara sottogamba, perché la Samp ha grandi giocatori come Quagliarella".