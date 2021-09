Fausto Pari è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è una delle favorite per la stagione. Zaccagni alla Lazio e non al Napoli? Bisogna parlare con i dirigenti del Napoli. Quest’anno è stato un mercato molto bloccato, non c’erano grandi risorse".