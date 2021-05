Zaccagni, l'agente: "Napoli? Piace ma al momento è tutto fermo. Novità dopo aver definito allenatore e budget"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte è intervenuto Fausto Pari, agente tra gli altri di Zaccagni: 

"Chi va in Champions? Una bella lotta, c'√® un po' di pepe nelle ultime giornate. La Juventus si √® complicata la vita con la sconfitta in casa contro il Milan, il Napoli lo vedo bene.¬† Nel cammino delle ultime 8-9 domenica a parte il Cagliari ha solo vinto. Osimhen? Era partito benissimo, poi il COVID-19, poi l'infortunio: di fatto il Napoli non l'ha avuto per 4 mesi. Invece da quando √® rientrato √® migliorato sempre di pi√Ļ. Se il Napoli lo avesse avuto per tutta la stagione avrebbe gi√† blindato la zona Champions League. Ci va messo dentro anche l'infortunio di Mertens.

Zaccagni? Cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni. Gi√† l'anno scorso ha fatto il salto di qualit√†, quest'anno √® cresciuto moltissimo. E' un po' calato nella seconda parte ma la stagione √® complessa. Secondo me lui pu√≤ giocare con compiti pi√Ļ offensivi ma √® una mezzala, pu√≤ giocare anche sottopunta. Pu√≤ giocare in ogni ruolo del centrocampo e anche nel 4-2-3-1 anche se non nei 2 di centrocampo. Pu√≤ fare assist ai compagni, li ha sempre fatti.

Mercato? Non è ancora partito, facciamo finire la stagione, vediamo anche dove saranno le squadre e che tipo di budget avranno. Prossimo allenatore del Napoli? Non lo so, no so nemmeno cosa faccio tra 2 ore. Il Napoli è ancora su Zaccagni? Giocatore che piace ma al momento è tutto fermo, sono rimasto ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente il Napoli cambierà allenatore. Dopodiché si saprà che tipo di budget avrà".