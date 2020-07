Zé Elias: "Everton? Ha la testa del giocatore europeo, è da Napoli! So dell'interesse degli azzurri, farebbe bene in quella piazza"

Calciomercato Napoli - Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Zé Elias, ex calciatore di Inter e Corinthians e della nazionale brasiliana, il quale si è soffermato sulle vicende del campionato attuale, su tanti altri temi ed aneddoti:

“Kaio Jorge ed Everton? La punta del Santos è un bravo giocatore, che può crescere tanto. Sa portare palla, trovare gli spazi giusti e deve crescere. Everton è un giocatore che può far parte di qualsiasi squadra al mondo, sa fare la punta, la mezzapunta sinistra e destra, bravo nel saltare l’uomo, ha le caratteristiche dei calciatori brasiliani. Lo vedo pronto per l'Italia, mentre Kaio Jorge deve crescere. Everton è brasiliano ma ha la testa del calciatore europeo, sa fare i movimenti tattici per difendere e attaccare, con la palla è molto veloce ed inoltre finalizza bene. Può giocare nell'Inter, nella Juventus, nel Napoli. So dell'interesse del Napoli nei suoi confronti, in questa piazza farebbe bene perché è bravo, è un calciatore in gamba”