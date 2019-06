Younes: "Due settimane fa mi ha chiamato Low. Si è interessato a me, ma non mi ha detto che presto tornerò in nazionale. Sarebbe bello però..."

Amin Younes, centrocampista tedesco del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kicker, noto quotidiano della Germania. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24.it:

"Due o tre settimane fa ho avuto una lunga conversazione con Low (tecnico della Germania ndr.). Era felice per me per il fatto che sia tornato in campo e che stia tornando in buona forma fisica. Non mi ha detto che presto tornerò in nazionale, ma mi ha fatto piacere che si sia interessato a me e che mi abbia telefonato. Sarebbe bello tornare ad indossare la maglia della Germania".