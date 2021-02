Hassan Yebda, ex calciatore di Napoli e Granada, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Le colpe non sono di Gattuso, il Napoli non sta giocando bene e non è il vero Napoli, ma sono tutti infortunati e bisogna essere uniti. Dobbiamo restare uniti, forza Napoli sempre”.