Wuhan Zall, parla il padre dell'ex Napoli Gnahorè: "Presente una clausola anti-Coronavirus nel suo contratto, per ora si allena in Spagna"

Notize Napoli calcio. Eddy Gnahorè, ex Napoli, nelle scorse settimane ha lasciato i francesi dell’Amiens per accasarsi al Wuhan Zall, club di Chinese Super League. Il padre del centrocampista classe '93, Zadys Gnahorè, ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni di europacalcio.it:

“Si sta allenando in Spagna, ma da solo con un preparatore fisico.Il suo morale è buono, ma per lui, così come per il resto della squadra, è inevitabilmemte difficile non giocare adesso. Sempre durante il mercato invernale, a dicembre, aveva trovato un accordo con il Werder Brema.Ma all’ultimo minuto l’Amiens aveva detto di no: mio figlio si era molto arrabbiato in quanto aveva già un problema tattico con il suo allenatore. Alla fine è stato lo stesso Amiens a trovargli la pista Wuhan Zall. Può sembrare incredibile, ma è giusto precisare che nel suo contratto, che durerà per i prossimi nove mesi, è prevista una clausola; per la quale Eddy andrà fisicamente a Wuhan solo quando il Coronavirus sarà stato definitivamente sconfitto in Cina“.

Infine un piccolo pensiero all’esperienza italiana: “Da voi ha avuto diversi momenti difficili, ma grazie ai quali è cresciuto ed è divenuto molto più forte“.