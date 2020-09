Calciomercato Napoli - Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Deulofeu? So che il calciatore è apprezzato da Giuntoli, ma non c'è stata un'offerta concreta. E' un calciatore importante che merita di andare in un club importante, non può restare in Championship. Con noi ha giocato a sinistra per tagliare al centro poiché destro, è formidabile nell'uno contro uno. Puntiamo al trasferimento definitivo"