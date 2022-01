Volpecina: "Grande prova del Napoli, peccato non aver vinto. Complimenti a Ghoulam: meglio di così non poteva fare"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ieri ha fatto molto bene, addirittura ho il rammarico per la mancata vittoria. Forse i quattro attaccanti potevano far meglio. Ghoulam è stato molto intelligente: non ha sbagliato nulla in fase difensiva, non ha voluto mai strafare ed ha giocato in maniera semplice. Non poteva fare di più, gli vanno fatti i complimenti. In casa il Napoli non può più permettersi neanche di pareggiare, non dobbiamo perdere altro terreno rispetto alle altre. Quando la squadra sarà al completo si potrà puntare poi alle prime due piazze".