Vocalelli: "Napoli con idee chiare sul mercato: ora cerca le eccellenze! Icardi occasione di mercato straordinaria, ma..."

Calciomercato Napoli - Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli ha le idee chiare sul mercato e si sta indirizzando su giocatori top. In passato questo accadeva in caso di partenza eccellente perché per il resto si puntava su profili di prospettiva. Ora si sta andando sulle eccellenze come Manolas. I nomi che si fanno sono di alto profilo come James. Conferma la voglia di essere protagonisti di dirigenti ed allenatore. Mi fido di Ancelotti: se lui ritiene James il rinforzo giusto vuol dire che è così. Icardi è una straordinaria occasione di mercato ma il Napoli in avanti, con Milik e Mertens, ha la massima garanzia”.