Voatbal Magazine, Foutre: "Napoli, occhio a Berge e Samatta del Genk!"

Notizie Calcio - Geert Foutre, giornalista di Sport, Foot Sport e Voatbal Magazine, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del Genk, formazione inserita nel girone di Champions del Napoli, e del Bruges (girone A).

SUL GENK: "Hanno perso due giocatori importanti come Malinovskyi e Pozuelo. Il giocatore da tenere d'occhio è Berge, che aveva offerte dalla Fiorentina e dalla Premier ma ha preferito restare perché voleva club di Champions. Inoltre il Genk voleva 20 milioni. Attenzione anche a Samatta, attaccante della Tanzania".

SU IANIS HAGI: "Ha scelto di andare al Genk perché qua c'è sempre un progetto per i giovani. Il primo anno non ci saranno pressioni su di lui, fra 2-3 stagioni potrà andare in una squadra più prestigiosa".