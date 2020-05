Vlaovic ricorda: "Ecco perchè rifiutai il Napoli, che rimpianto! Amavo veder giocare Maradona"

Notizie Napoli calcio. Goran Vlaovic, ex attaccante croato di Padova e Valencia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television. Tra i vari temi, anche quello relativo all'aver rifiutato il Napoli in passato:

"Sono passati tanti anni da quell’episodio, all’epoca ero giovanissimo per prendere la giusta decisione. Fui convocato in Nazionale per Euro ‘96, quel periodo fu molto complicato per me visto che non sapevo cosa fare, ed inoltre intorno a quell’operazione vi erano troppe persone. Sono sempre stato un ammiratore del Napoli sin dai tempi di Maradona, che era un idolo per tantissimi tifosi, mi sarebbe sempre piaciuto approdare all'ombra del Vesuvio, ma alla fine non ci sono riuscito. Nonostante il passaggio al Valencia forse diciamo che un rimpianto c’è di non aver giocato con la maglia del Napoli".