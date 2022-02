Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Commisso ha fatto fuoco e fiamme contro la Juventus e il sistema del calcio, poi è sceso a patti con la stessa Juve per Vlahovic. Non mi è piaciuto questo tipo di doppio gioco, predicare bene e razzolare male".