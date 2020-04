Viviano contro Spadafora: "Faccia ripartire il calcio: non tutti sono giocatori che guadagnano tanto"

Ultime calcio - Emiliano Viviano ha parlato a Sportmediaset del problema legato alla ripresa del campionato e lancia un messaggio al ministro Spadafora:

"Caro ministro, il calcio professionisto non dà lavoro solo ai calciatori, intorno ci sono migliaia di addetti ai lavori che non hanno stipendi come i calciatori. Voglio capire come far ripartire le serie minori dove sia i calciatori che i dipendenti hanno stipendi non in linea con quelli del calcio professionistico. Le guerre non hanno senso, bisogna far ripartire il calcio e il suo indotto e l'economia in generale".